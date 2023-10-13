Заняла кресло мамы: дочь Пелагеи Таисия появилась в шоу «Голос. Уже не дети»

Дочь 37-летней Пелагеи появилась в шоу «Голос. Уже не дети». Певица показала своей дочери, как проходят съемки вокального шоу.

Артистка устроила девочке фотосессию в кресле наставницы в то время, пока шла подготовка, а режиссер проекта говорил, как зрителям нужно себя вести в зале. Пелагея сфотографировала Таисию, а затем заняла красное кресло, посадив школьницу себе на колени.

Кстати, девочка также тоже увлекается музыкой и нередко критикует мать. Несколько раз она выходила на сцену вместе с родительницей, а теперь побывала на ее еще одной работе.