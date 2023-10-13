Живите долго и процветайте: 107-летняя бабушка раскрыла секрет долгой жизни

Бабушка из Британии, которой недавно исполнилось 107 лет, объясняет свою долгую жизнь большим количеством потребляемых ежденевно чашек чая.

Эдну Уолмсли редко можно увидеть без этого напитка. А на прошлой неделе она отметила свой день рождения, подняв чашку чая за здоровье со своими друзьями из дома престарелых. Как призналась британка, она «очень хорошо провела время» и добавила:

«Я прожила долго, не так ли? Секрет долгой жизни в том, что у меня всегда была хорошая еда и хороший аппетит. Моя мама всегда кормила меня хорошей едой — никогда я не была голодной. Также я всегда любила поэзию».

Эдна родилась 9 октября 1916 года. Они вместе с мужем воспитали троих детей — Эндрю, Эдриенн и Элисон. У нее также есть три внука и четыре правнука.