Диетолог назвала 3 привычки, которые помогут похудеть и не стоят ни копейки

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Диетолог назвала 3 привычки, которые помогут похудеть и не стоят ни копейки
Здоровье
Источник фото: mandriapix / freepik.com

Какие привычки следует сформировать, чтобы сбросить вес, рассказала диетолог Анна Горелова.

Она рекомендует обязательно ложиться вовремя спать, поскольку организм нуждается в полноценном сне для того, чтобы включить важные гормоны, которые отвечают за сжигание жира. Это такие гормоны как соматотропин и мелатонин.

«Не перекусывайте слишком часто и не кушайте на ночь. Дело в том, что если вы поедите на ночь, или если вы перекусываете слишком часто, ваша поджелудочная вырабатывает инсулин, который сразу же тормозит работу саматотропина», — отметила Горелова.

Обязательно необходимо двигаться. Диетолог рекомендует пешие прогулки не менее полутора часов в день. Не важно, будет это одна длительная прогулка, или несколько за день. Необходимо стремиться к тому, чтобы как можно меньше проводить времени сидя или лежа. Даже небольшая дополнительная активность будет приносить пользу здоровью.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»

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