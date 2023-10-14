Диетолог назвала 3 привычки, которые помогут похудеть и не стоят ни копейки

Какие привычки следует сформировать, чтобы сбросить вес, рассказала диетолог Анна Горелова.

Она рекомендует обязательно ложиться вовремя спать, поскольку организм нуждается в полноценном сне для того, чтобы включить важные гормоны, которые отвечают за сжигание жира. Это такие гормоны как соматотропин и мелатонин.

«Не перекусывайте слишком часто и не кушайте на ночь. Дело в том, что если вы поедите на ночь, или если вы перекусываете слишком часто, ваша поджелудочная вырабатывает инсулин, который сразу же тормозит работу саматотропина», — отметила Горелова.

Обязательно необходимо двигаться. Диетолог рекомендует пешие прогулки не менее полутора часов в день. Не важно, будет это одна длительная прогулка, или несколько за день. Необходимо стремиться к тому, чтобы как можно меньше проводить времени сидя или лежа. Даже небольшая дополнительная активность будет приносить пользу здоровью.