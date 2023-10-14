"Мама участницы шоу «Голос. Уже не дети» Загребиной высказалась о скандале с дочерью Трофима

В Сети не утихают споры по поводу судейского решения в телешоу «Голос. Уже не дети». Из проекта ушла Аделия Загребина, проиграв в Елизавете Трофимовой, которая явдяется дочерью певца Сергея Трофимова.

Мать Аделии сообщила, что ее дочка очень сильно расстроена. Окончательное решение принимал Егор Крид.

«Мы уважаем его, значит, он посчитал так. Нет обиды, идем дальше. Не всегда в жизни происходит все так, как хочешь. Принимать это надо научиться», - отметила Илона Загребина.

Мать юной певицы призвала не критиковать Елизавету. На насо=ледницу Трофмимова, напомним, после выпуска обрушилась волна негатива.