Николай Басков высмеял Сергея Лазарева в телешоу «Ну-ка, все вместе!»

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Николай Басков высмеял Сергея Лазарева в телешоу «Ну-ка, все вместе!»
Знаменитости
Источник фото: коллаж Информинг

Знаменитый артист Николай Басков снова вступил в ожесточенный спор со своим коллегой по сцене. Певец пошутил над Сергеем Лазаревым в рамках шоу «Ну-ка, все вместе!»

В очередном выпуске проекта в состав жюри вошел Денис Клявер и Стас Костюшкин. Они заняли места рядом с Лазаревым. Выступление второго участника Занбека Кульбатырова вызвало споры между членами жюри. В разговор вмешался Басков.

Лазарев озвучил свое мнение и, Басков не удержался.

«Он по-другому не мог спеть, он трубач!», — заявил Николай.
«Послушай, мы не трубачей ищем, вокалистов. Ищу идеальное выступление! Это хорошее выступление, но можно было лучше. Не теряй со зрителями контакт», — ответил Лазарев.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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