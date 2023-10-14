Певец SHAMAN поцеловался с поклонницей на концерте в Череповце и попал на видео

Концерт популярного российского певца-патриота Ярослава Дронова, который более известнен зрителям благодаря своему творческому псевдониму SHAMAN, на днях прошел в Череповце. Выступление прошло с полным аншлагом.

Зрители в зале тепло принимали молодого исполнителя.

В середине концерта артист неожиданно предложил публике провести караоке-конкурс. Он пояснил, что нужно исполнить одну из песен вживую.

Поражать Дронва вокальными данными решилась девушка. Исполнив песню, она обняла кумира и поцеловала его. SHAMAN в ответ также поцеловал фанатку. Журналисты сняли на видео этот пикантный момент.