Ученые-нейрофизиологи нашли связь между мозгом, сновидениями и реальными впечатлениями

Сновидения — не случайные проявления подсознания, а структурированный процесс, который проходит через разные фазы, утверждают ученые-нейрофизиологи.

Самой изученной фазой является РЭМ-сон. Тогда быстрое движение глаз сопровождается и самыми интенсивными сновидениями. Во время фазы активность головного мозга сравнима с активностью мозга в состоянии бодрствования. Сны, которые на данном этапе видит человек, более яркие и запоминающиеся.

Как отмечают исследователи, сейчас исследуется влияние разных областей мозга на характер сновидений. Как выяснилось, активность мозга, ответственного за зрительное восприятие, играет немаловажную роль в формировании сцен и образов во время сна. Это открывает для ученых новые горизонты для понимания таинственной природы сновидений.