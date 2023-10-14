Ученые-нейрофизиологи нашли связь между мозгом, сновидениями и реальными впечатлениями

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Ученые-нейрофизиологи нашли связь между мозгом, сновидениями и реальными впечатлениями
Новости науки
Источник фото: pixabay

Сновидения — не случайные проявления подсознания, а структурированный процесс, который проходит через разные фазы, утверждают ученые-нейрофизиологи.

Самой изученной фазой является РЭМ-сон. Тогда быстрое движение глаз сопровождается и самыми интенсивными сновидениями. Во время фазы активность головного мозга сравнима с активностью мозга в состоянии бодрствования. Сны, которые на данном этапе видит человек, более яркие и запоминающиеся.

Как отмечают исследователи, сейчас исследуется влияние разных областей мозга на характер сновидений. Как выяснилось, активность мозга, ответственного за зрительное восприятие, играет немаловажную роль в формировании сцен и образов во время сна. Это открывает для ученых новые горизонты для понимания таинственной природы сновидений.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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