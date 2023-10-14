Всю свою жизнь Марк Захаров творил чудеса

13 октября исполнилось бы 90 лет Марку Анатольевичу Захарову - самому любимому отечественному режиссеру и худруку «Ленкома». Он четыре года назад стал театром его имени. У руля учреждения режиссер стоял целых 46 лет и 81 день.

«Один человек сказал, что в жизни нужно делать то, что легко дается, изо всех сил это делать», – говорил когда-то Захаров.

Он, действительно, волшебник, который создал свой театр, свое кино и открыл новый жанр – «смех на краю обрыва«. Несмотря на то, что Захаров улыбался редко, в «Ленкоме» со всеми был на »вы», он знал каждого по имени и отчеству.

Кроме того, 42 года ее спектакль «Юнона» на сцене и это еще одно театральное чудо, которое волшебник Марк Анатольевич творил всю жизнь.