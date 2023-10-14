Всю свою жизнь Марк Захаров творил чудеса

Image 16+
Всю свою жизнь Марк Захаров творил чудеса
Знаменитости
Источник фото: Коллаж Информинг

13 октября исполнилось бы 90 лет Марку Анатольевичу Захарову - самому любимому отечественному режиссеру и худруку «Ленкома». Он четыре года назад стал театром его имени. У руля учреждения режиссер стоял целых 46 лет и 81 день.

«Один человек сказал, что в жизни нужно делать то, что легко дается, изо всех сил это делать», – говорил когда-то Захаров.

Он, действительно, волшебник, который создал свой театр, свое кино и открыл новый жанр – «смех на краю обрыва«. Несмотря на то, что Захаров улыбался редко, в «Ленкоме» со всеми был на »вы», он знал каждого по имени и отчеству.

Кроме того, 42 года ее спектакль «Юнона» на сцене и это еще одно театральное чудо, которое волшебник Марк Анатольевич творил всю жизнь.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Певец SHAMAN поцеловался с поклонницей на концерте в Череповце и попал на видео

Сегодня, 08:08

Николай Басков высмеял Сергея Лазарева в телешоу «Ну-ка, все вместе!»

Сегодня, 07:49

Всю свою жизнь Марк Захаров творил чудеса

Сегодня, 07:42

"Мама участницы шоу «Голос. Уже не дети» Загребиной высказалась о скандале с дочерью Трофима

Сегодня, 07:40

Соседов ответил Апиной, которая обиделась на членов жюри шоу «Суперстар»

Вчера, 20:57

SHAMAN признался в непростых отношениях с родными

Вчера, 20:42

Умерла российская актриса Галина Байнякшина, сыгравшая в постановке «Любовь и голуби»

Вчера, 20:33

«Обманул, получается»: Выяснилось, как Николай Басков нарушил своё слово

Вчера, 19:17

Заняла кресло мамы: дочь Пелагеи Таисия появилась в шоу «Голос. Уже не дети»

Вчера, 19:08

Меладзе заподозрили в романе с новой красоткой из группы «ВИА Гра»

Вчера, 14:40

Башкирский артист Элвин Грей сделал ремейк хита Мурата Насырова «Я — это ты»

Вчера, 14:32

Скончался советский и российский композитор Владимир Романычев в 73 года

Вчера, 14:21

Пригожин пожаловался на нежелание его матери уезжать из Израиля

Вчера, 14:17

Муж 74-летней артистки Пугачевой опроверг слухи об отъезде в Ригу

Вчера, 10:25

Галкин оставит Пугачеву с двумя детьми в воюющем Израиле ради гастрольного тура по Европе

Вчера, 10:23

Раскрыта истинная причина развода Брежневой с Меладзе

Вчера, 10:13

Актриса Боярская вступилась за Козловского: «Мы с 1 курса любим друг друга»

Вчера, 09:29

На ганорар за «Неуловимых мстителей» актер Василий Васильев купил матери двух коров

Вчера, 09:00

Нашлись пророчества ясновидящей Ванги на 2024 год, хотя есть одно большое «Но»

Вчера, 08:38

Лайма Вайкуле назвала прозвище Аллы Пугачевой «Примадонна» ужасно безвкусным

12-10-2023, 22:10

Новости партнеров