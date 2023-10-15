Уехавшие из России артисты читают стихи и разыгрывают сценки в ресторанах

Артисты, уехавшие из России, прекрасно понимают, что жизнь за рубежом оказалась не такой легкой, как они думали. "КП" узнала, что звезды читают стихи и разыгрывают сценки в ресторанах за границей.

Александр Незлобин, который отправился в США, радуется редким выступлениям в небольших клубах для русскоязычного населения. Остальное время комик работает таксистом.

Дмитрий Назаров* с женой обосновались во Франции. Работы у артистов нет, поэтому живую они на российскую пенсию, которая приходит на карту.

Чулпан Хаматова с детьми остановилась в Латвии. Там у нее есть собственная недвижимость. Актриса иногда играет в постановке Нового рижского театра, поучая 900 долларов. Также она читает стихи во время гастролей со спектаклем "Сны о рояле".

* Признан иностранным агентом на территории России.