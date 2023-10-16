«Много критики»: Российские зрители высказались о новом детективе «Бизон» с Безруковым в главной роли

На Первом канале идет трансляция нового телесериала «Бизон: Дело манекенщицы» с Сергеем Безруковым. Эта история происходила в брежневскую эпоху.

По сюжету детектива, следователь МУРа по имени Кирилл Бессеонов (прозвище Бизон) берется за расследование убийства манекенщицы из Московского Дома моделей.

После выхода первых зрители поделились своими впечатлениями о новом проекте в Сети. Одни пришли в восторг от колорита той эпохи и таланта Сергея Безрукова, а другим телесериал совсем не понравился.

Многие из пользователей отметили отсылки к тандему Жеглов-Шарапов, другие разглядели сходство с Шерлоком Холмсом в детективе Гая Ричи. Остальным не понравилось то, что герои фильма много курят.







