«Много критики»: Российские зрители высказались о новом детективе «Бизон» с Безруковым в главной роли

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«Много критики»: Российские зрители высказались о новом детективе «Бизон» с Безруковым в главной роли
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Источник фото: @s_bezrukov

На Первом канале идет трансляция нового телесериала «Бизон: Дело манекенщицы» с Сергеем Безруковым. Эта история происходила в брежневскую эпоху.

По сюжету детектива, следователь МУРа  по имени Кирилл Бессеонов (прозвище Бизон) берется за расследование убийства манекенщицы из Московского Дома моделей.

После выхода первых зрители поделились своими впечатлениями о новом проекте в Сети. Одни пришли в восторг от колорита той эпохи и таланта Сергея Безрукова, а другим телесериал совсем не понравился.

Многие из пользователей отметили отсылки к тандему Жеглов-Шарапов, другие разглядели сходство с Шерлоком Холмсом в детективе Гая Ричи. Остальным не понравилось то, что герои фильма много курят.



Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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