Малоизвестная сезонная болезнь поразила 2 млн. британцев: как ее предотвратить

Официальная статистика показывает, что два миллиона британцев в настоящее время страдают от сезонного аффективного расстройства. Национальная служба здравоохранения сообщает, что каждый 15-й человек страдает от него в период с октября по апрель.

Что такое сезонное аффективное расстройство?

Это тип депрессии, которая приходит и уходит сезонно, когда наступают темные ночи и организм меньше подвергается воздействию солнечного света. Мужчины в два раза чаще заболевают этим недугом. Однако неприятные симптомы болезни могут проявляться у людей всех возрастов, включая детей.

Доктор Линн Крилли, которая специализируется на лечении этого заболевания, рассказала, что в первые две недели октября нужно немедленно принять меры.

Нам действительно нужно начать относиться к этому заболеванию гораздо серьезнее, потому что, если его не лечить, оно может в конечном итоге разрушить жизни миллионов людей и поражать больных даже после того, как снова начнет светить солнце.

Также Линн объясняет, как справиться с расстройством и пережить это время с улыбкой. Во-первых, его следует лечить так же, как и другие типы депрессии, с помощью когнитивно-поведенческой терапии (КПТ).

Больные часто используют боксы для фототерапии по 20–30 минут в день, которые излучают свет, имитирующий солнечный. Также врач назвала шесть продуктов (темный шоколад, жирная рыба, бананы, темное мясо, авокадо, орехи), которые могут помочь в борьбе с симптомами.



