Отчество и фамилия: вскрылся громкий обман с именем Лии Ахеджаковой

Лия Ахеджакова приняла решение уехать за границу. Теперь к советской актрисе приковано пристальное внимание журналистов. Недавно выяснились интерсеные подробности об имени артистки.

Будущая звезда родилась в Днепропетровске. Но отношения ее матери и биологического отца не сложились. Вскоре мать Лии решила уехать в Адыгею. Там женщина повстречала другого мужчину, который принял ее с маленькой дочерью. Звали этого человека Меджид Ахеджаков.

Получается, что из известного имени Лия Меджидовна Ахеджакова актрисе принадлежит только первое слово.

Сама знаменитость полюбила отчима настолько, что рассказывала всегда о своих адыгейских корнях, что тоже является обманом. Кто именно биологический отец актрисы, до сих пор не известно.