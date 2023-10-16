Певец Шура с треском проиграл официанту в музыкальном телешоу «Перепой звезду»

В минувшее воскресенье выел новый выпуск музыкального телешоу “Перепой звезду”. Звезды соревнуются между собой в вокальных способностях с другими участниками, которые не принадлежат к шоу-бизнесу.

В прошедшем эпизоде на сцене появился официант Фархат Шайхиев. Он спел хит “Комета”. Конкурентом мужчины стал певец Шура. Он презентовал песню “Отшумели летние дожди”. После выступлений все судьи единогласно проголосовали за Фархата Шайхиева со счетом 5:0.

К слову, ведущими “Перепой звезду” являются Антон Лаврентьев и Аля Кокушкина. Членами жюри являются Надежда Михалкова, Лариса Гузеева, Петр Дранга, Денис Казанский, а также Егор Кончаловский.