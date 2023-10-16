Певица из Украины Светлана Лобода спела на русском корпоративе в Дубае

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Певица из Украины Светлана Лобода спела на русском корпоративе в Дубае
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Источник фото: @lobodaofficial

Певица из Украины Светлана Лобода выступила с русскоязычными композициями на одном из корпоративов в Дубае. Об этом стало известно с публикации Телеграм-канала «Неопра, блин».

Артистка спели свои известные треки («К черту любовь» и «Пуля — дура»), а также исполнила хиты других артистов (например, композицию «Текила — любовь» Валерия Меладзе).

Сообщается, что проходил корпоратив в отеле Bvlgari. Там праздновала свой день рождения некая Кристина.

Кроме Лободы развлекали публику ведущий з РФ Александр Белов, русский иллюзионист и ирано-шведский певец Араш.

Источник фото: @lobodaofficial

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Светлана Лобода, Александр Белов, Араш
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