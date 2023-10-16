Секрет стеклянной кожи: домашняя антивозрастная маска для лица из трех ингредиентов

Знаменитый косметолог раскрыла рецепт домашней маски, которая придает коже блеск и помогает против старения. Она состоит из трех ингредиентов и ее легко приготовить.

Девушка, у которой в TikTok более чем 700 000 подписчиков, продемонстрировала упругую и чистую кожу. По ее словам, секрет в лучшей антивозрастной сияющей маске.

Она, нарезав яблоко кубиками, превратила его в пюре, добавила немного греческого йогурта и смешала. И последний, но не менее важный ингредиент, это щепотка корицы. Нанести маску на все лицо и шею на 20 минут. Желательно применять маску три раза в неделю для достижения наилучших результатов.

Интернет-пользователи поблагодарили ее за рекомендацию и оставили много приятных комментариев.