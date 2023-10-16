Уже не скрывает: вот что Брежнева рассказала про развод с Меладзе

О разводе певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе ходили слухи давно. Но пара упорно хранила молчание. Только когда скрывать этот факт стало невозможно, артистка заговорила.

Экс-участница «ВИА Гры» рассказала, как они с мужем относяться к случившемуся. Бывшие супруги предпочитают молчание и не выносить сор из избы, несмотря на все попытки СМИ докопаться до истины.

«Распространяется много спекулятивных тем, почему с Костей расстались. Мы оставляем за собой право не комментировать никак это. С уважением и благодарностью просим уважать наше решение», — отметила Вера.

Сам Константин по-прежнему хранит молчание. Меладзе далеко от Брежневой. Он улетел в Швейцарию. Там композитор был замечен в гордом одиночестве.