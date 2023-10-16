В Думе назвали одно условие для проведения концерта Мадонны в РФ

Елена Драпеко, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре, назвала одно условие, при котором всемирно известная певица Мадонна сможет выступить в России.

По данным Драпеко, из выступления скандальной американской исполнительницы нужно убрать элементы пропаганды ЛГБТ, а также оскорбления чувств верующих.

Елена добавила, что с подобной шоу-программой Мадонна не может поехать ни в одну мусульманскую страну. Если звезда уберет из шоу «всякие ужасы», то также сможет приехать в РФ. Однако политик не уверена, захочет ли певица выступить, поскольку она не знает какое у нее отношение к россиянам.