Выяснилось, что покинувший Россию Дмитрий Назаров получает около 60 тысяч рублей пенсии

Не так давно стало известно о том, что заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Назаров, который вместе со своей женой в минувшем году уехал во Францию, выступил в нескольких концертных залах в Израиле.

После этого беглый артист планировал провести мини-тур по городам Европы, но гастроли сорвались. Выяснилось, что на лето и осень билеты проданы так и не были.

После этой новости артист начал жаловаться в соцсетях на отсутствие денег. По словам Назарова, он получает всего 60 тысяч рублей пенсии. Будучи за рубежом актер уже похудел на 20 килограммов. Знакомые звезды телесериала «Кухня» говорят, что артист приболел и сейчас активно лечится.