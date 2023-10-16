Земля оказалась в опасности из-за наступления сильнейших магнитных бурь

Ученые сообщили о наблюдаемом в октябре спокойствии в магнитном поле Земли. Однако вторая половина октября также не предвещает усиления магнитного фона. Это беспокоит специалистов. Ученые считают, что такое затишье является предвестником опасных колебаний.

Специалисты говорят о высокой вероятности извержения X-класса — самой сильной категории извержения, на которую способно светило. Это приведет к сбоям в работе спутникового оборудования.

Кроме того, за падением солнечной активности всегда следует ее резкое повышение.

Специалисты говорят, что афтершоки могут представлять опасность для метеозависимых людей. Поэтому в опасные дни стоит отказаться от соленой, жирной еды, алкоголя, пить много воды, есть больше фруктов, овощи, избегать стресса и чрезмерных физических нагрузок, больше отдыхать и спать. К тому же, для уменьшения негативного воздействия магнитных бурь рекомендуется не покидать помещение.