Земля оказалась в опасности из-за наступления сильнейших магнитных бурь

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Земля оказалась в опасности из-за наступления сильнейших магнитных бурь
Новости науки
Источник фото: pixabay.com

Ученые сообщили о наблюдаемом в октябре спокойствии в магнитном поле Земли. Однако вторая половина октября также не предвещает усиления магнитного фона. Это беспокоит специалистов. Ученые считают, что такое затишье является предвестником опасных колебаний. 

Специалисты говорят о высокой вероятности извержения X-класса — самой сильной категории извержения, на которую способно светило. Это приведет к сбоям в работе спутникового оборудования.

Кроме того, за падением солнечной активности всегда следует ее резкое повышение.

Специалисты говорят, что афтершоки могут представлять опасность для метеозависимых людей. Поэтому в опасные дни стоит отказаться от соленой, жирной еды, алкоголя, пить много воды, есть больше фруктов, овощи, избегать стресса и чрезмерных физических нагрузок, больше отдыхать и спать. К тому же, для уменьшения негативного воздействия магнитных бурь рекомендуется не покидать помещение.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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