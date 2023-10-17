Актер Охлобыстин признался, что побороть алкогольную зависимость ему помог священник

Иван Охлобыстин признался, что страдал в свое время алкогольной зависимостью. Как отметил актер, до 23 лет он вел целомудренный, спортивный образ жизни. А затем в его жизни появились спиртное и ночные клубы.

«Юность, влюбленность, творчество! В какой-то момент действительно понял, что это химия тела моего. Не скажу, что был пьяный… встревожился, что это обыденным стало. Не то, чтобы болел и совершал преступления. То, что это стало частью моего тела, стал зависим», — сказал Охлобыстин.

Артист добавил, что человек не должен зависеть ни от чего и ни от кого, кроме бога. Поэтому решил обратиться за помощью к священнику, который помог справиться с этой проблемой. Актер поддерживает связь с ним до сих пор и называет духовным наставником.