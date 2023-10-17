Известная голливудская звезда Энн Хэтэуэй рассказала, как добиться идеальной фигуры

Image 16+
Известная голливудская звезда Энн Хэтэуэй рассказала, как добиться идеальной фигуры
Знаменитости
Источник фото: @annehathaway

Актриса Энн Хэтэуэй, кажется, обладает идеальной фигурой. Но как звезде «Дневников принцессы» удается добиться этого? По словам матери двоих детей, она регулярно занимается танцами, кардио и силовыми тренировками, которые предпочитает делать по утрам.

40-летняя Энн редко рассказывает о личной жизни, но часто отвечает на вопросы поклонников о еде и здоровье, особенно после того, как у нее появились дети. По словам артистки, она заниматься утренними тренировками один час пять дней в неделю. Именно утренние тренировки настраивают ее морально и физически на предстоящий день благодаря эндорфинам (гормонам счастья), которые появляются во время физических нагрузок.

Голливудская звезда добавила, что в основном занимается силовыми тренировками:

«Такие упражнения, как тяга в наклоне, жим штанги на грудь, отжимания на трицепс, приседания со штангой, жим гантелей от плеч, подъем ног, а затем растяжка груди, помогают улучшить осанку».

Чтобы поднять себе настроение, знаменитости нравится слушать любимую музыку и танцевать.

 

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Артистка Лобода оправдалась перед жителями Украины за скандальный корпоратив в Дубае

Сегодня, 15:33

«Я волонтер»: Настя Задорожная заявила, что завершила актерскую и музыкальную карьеру

Сегодня, 15:26

Известная голливудская звезда Энн Хэтэуэй рассказала, как добиться идеальной фигуры

Сегодня, 13:57

Выяснилось, как сейчас живет чудом выжившая в ДТП актриса Афанасьева-Шевчук

Сегодня, 12:31

Ксения Бородина высказалась, что думает об уехавшей из России Яне Трояновой

Сегодня, 10:55

Шоу «Модный приговор» вернется на Первый канал, но без Александра Васильева

Сегодня, 10:52

Актер Охлобыстин признался, что побороть алкогольную зависимость ему помог священник

Сегодня, 10:48

На шоу «Перепой звезду» ведущая Лариса Гузеева публично подколола Аллу Пугачеву

Сегодня, 10:45

Актёр Дмитрий Харатьян заявил, что позиция уехавших россиян является ошибочной

Сегодня, 10:42

Филипп Киркоров бросил детей в России и уехал за границу

Вчера, 21:46

«Жесткий ответ — в России!»: сын Ксении Собчак резко осадил мать

Вчера, 21:20

Политолог Геворгян рассказала о хамстве и снобизме Аллы Пугачевой

Вчера, 20:51

«Неадекватная и неблагодарная»: жена Прилучного публично оскорбила Агату Муцениеце

Вчера, 20:48

Выяснилось, что за четыре дня до смерти композитор Гладков обращался к врачам

Вчера, 19:00

Сотни тысяч в день: образ жизни Аллы Пугачевой потряс народ

Вчера, 15:04

Тело нашли в квартире: Раскрыты обстоятельства смерти композитора Геннадия Гладкова

Вчера, 14:13

«Надеюсь, что он справится»: Блёданс рассказала о мобилизации сына в Израиле

Вчера, 13:38

Певица из Украины Светлана Лобода спела на русском корпоративе в Дубае

Вчера, 12:59

В Думе назвали одно условие для проведения концерта Мадонны в РФ

Вчера, 12:33

Уже не скрывает: вот что Брежнева рассказала про развод с Меладзе

Вчера, 11:35

Новости партнеров