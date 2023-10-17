Известная голливудская звезда Энн Хэтэуэй рассказала, как добиться идеальной фигуры

Актриса Энн Хэтэуэй, кажется, обладает идеальной фигурой. Но как звезде «Дневников принцессы» удается добиться этого? По словам матери двоих детей, она регулярно занимается танцами, кардио и силовыми тренировками, которые предпочитает делать по утрам.

40-летняя Энн редко рассказывает о личной жизни, но часто отвечает на вопросы поклонников о еде и здоровье, особенно после того, как у нее появились дети. По словам артистки, она заниматься утренними тренировками один час пять дней в неделю. Именно утренние тренировки настраивают ее морально и физически на предстоящий день благодаря эндорфинам (гормонам счастья), которые появляются во время физических нагрузок.

Голливудская звезда добавила, что в основном занимается силовыми тренировками:

«Такие упражнения, как тяга в наклоне, жим штанги на грудь, отжимания на трицепс, приседания со штангой, жим гантелей от плеч, подъем ног, а затем растяжка груди, помогают улучшить осанку».

Чтобы поднять себе настроение, знаменитости нравится слушать любимую музыку и танцевать.