Артистка Лобода оправдалась перед жителями Украины за скандальный корпоратив в Дубае

Светлана Лобода угодила в скандал. Артиска провела в Дубае корпоратив, исполнив русскоязычные песни. Выступала певица в отеле Bvlgari на дни рождения клиентки Кристины.

По всей видимости, аудитория была русскоговорящая. Из-за этого поклонники из Украины требуют от Лободы объяснений. По информации менеджера звезды, заказчиком выступления стала жительница Казахстана. Как говорит менеджер, выступление формируется на основе любимых композиций заказчика.

«Артист треки исполняет в оригинале, независимо от частного либо публичного характера мероприятия. Эта позиция неизменная».

Напомним, что с февраля 2022 года Светлана Лобода полностью прекратила все концерты на территории России и начала активно заниматься волонтерством, помогая Украине и украинцам.