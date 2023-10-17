«Я волонтер»: Настя Задорожная заявила, что завершила актерскую и музыкальную карьеру

Российская популярная артистка Настя Задорожная сделала признание. Она сообщила, что решила завершить актерскую и музыкальную карьеру.

Об этом сама певица рассказала в ходе программы Яны Чуриковой на YouTube. Как призналась девушка, в настоящее время она активно занимается благотворительностью. Также Настя ведет программу, которая посвящена животным. Выходит передача на центральном ТВ.

Также знаменитость добавила, что она состоит в счастливом браке.

«Что происходит со мной в 2023 году? Я больше не актриса и не певица. Представляю интересы братьев меньших, я теперь волонтер», — отметила Задорожная.