«Я волонтер»: Настя Задорожная заявила, что завершила актерскую и музыкальную карьеру

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«Я волонтер»: Настя Задорожная заявила, что завершила актерскую и музыкальную карьеру
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Источник фото: @stasya_ru

Российская популярная артистка Настя Задорожная сделала признание. Она сообщила, что решила завершить актерскую и музыкальную карьеру.

Об этом сама певица рассказала в ходе программы Яны Чуриковой на YouTube. Как призналась девушка, в настоящее время она активно занимается благотворительностью. Также Настя ведет программу, которая посвящена животным. Выходит передача на центральном ТВ. 

Также знаменитость добавила, что она состоит в счастливом браке.

«Что происходит со мной в 2023 году? Я больше не актриса и не певица. Представляю интересы братьев меньших, я теперь волонтер», — отметила Задорожная.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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