Ксения Бородина высказалась, что думает об уехавшей из России Яне Трояновой

Ксения Бородина, которая является новой ведущей телешоу “Последний герой” на канале ТВ-3, высказалась о своей предшественнице. Речь идет о Яне Трояновой. Актриса не так давно решила уехать из России.

Своими мыслями Ксения поделилась с поклонниками в социальной сети. Отвечая на один из комментариев подписчика, который отметил успех Яны Трояновой в роли телеведущей шоу, она этот факт признала.

“Она больше не в России, свято место пусто не бывает. Каждый свой выбор делает, где хочет жить, где хочет работать”, - ответила Бородина.

Напомним, что 12 октября этого года стало известно, что теледива заменит Троянову в “Последний герой”. Съемки популярного реалити проходят в настоящее время в Таиланде.