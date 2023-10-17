Продюсер Лавров рассказал, что входило в райдер Аллы Пугачевой

В своем райдере Алла Пугачева уделяла внимание тем пунктам, которые касались передвижения или проживания. Об этом рассказал музыкальный продюсер Сергей Лавров.

По словам организатора концертов, главный пункт в райдере Примадонны - теплый дом или отель.

«Несколько раз она просила для статуса лимузин. Предпочитала отдельным вагоном ездить, не любила самолеты. К вокзалу и трапу в аэропорту могли подогнать автомобиль. Тогда это можно было сделать. Просила также, чтобы звуковой аппарат в туре ездил один и тот же, раньше ведь с техникой проблемы были. Из напитков предпочитала теплое молоко. Иногда был запрос на коньяк или виски, хотя изредка», — сказал Лавров и добавил, что в то время у артистов были скромные райдеры, в отличие от современных звезд.