Шоу «Модный приговор» вернется на Первый канал, но без Александра Васильева

«Модный приговор» вернется в эфиры Первого канала уже осенью 2023 года. Съемки начнутся через несколько недель с новыми ведущими.

«Слухи о возобновлении программы «Модный приговор» ходили еще с лета. Теперь уже появилась конкретика. Съемки начинаются в конце октября», — говорит экс-сотрудница канала.

Она не сообщила, останется ли передача ежедневной либо же будет выходить в выходной день. Но стало известно, что в модное шоу не вернется Александр Васильев. Историк моды выступил против проведения СВО. На место Александра претендуют несколько отечественных знаменитых дизайнеров.