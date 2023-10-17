Шоу «Модный приговор» вернется на Первый канал, но без Александра Васильева

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Шоу «Модный приговор» вернется на Первый канал, но без Александра Васильева
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Источник фото: @alexandre_vassiliev

«Модный приговор» вернется в эфиры Первого канала уже осенью 2023 года. Съемки начнутся через несколько недель с новыми ведущими. 

«Слухи о возобновлении программы «Модный приговор» ходили еще с лета. Теперь уже появилась конкретика. Съемки начинаются в конце октября», — говорит экс-сотрудница канала.

Она не сообщила, останется ли передача ежедневной либо же будет выходить в выходной день. Но стало известно, что в модное шоу не вернется Александр Васильев. Историк моды выступил против проведения СВО. На место Александра претендуют несколько отечественных знаменитых дизайнеров.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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