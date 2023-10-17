Составлен ТОП-10 мощнейших Android-смартфонов 2023 года

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Составлен ТОП-10 мощнейших Android-смартфонов 2023 года
Новости Hi-Tech
источник фото: pixabay.com

Авторы Ferra.ru составили список  самых мощных Android-смартфонов 2023 года. Среди них Google Pixel 7 Pro, Samsung Galaxy Z Fold 5 и Xiaomi 13 Pro.

Также в ТОП-10 попали такие смартфоны как Huawei P60 Pro, Xiaomi 13 Ultra 12, Huawei Mate X3. Среди прочих гаджетов эксперты отметили Samsung Galaxy S23+, Nubia Red Magic 8 Pro+ и OnePlus 11. Кроме того, в данном рейтинге оказался Xiaomi 13Т Pro.

В целом, стоит отметить, что текущий год был богат на инновации в мире смартфонов. Производители предлагают пользователям устройства с камерами высокого качества, мощными процессорами, оригинальным дизайном, хорошей производительностью и функциональностью.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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