Выяснилось, как сейчас живет чудом выжившая в ДТП актриса Афанасьева-Шевчук

В Сети появились фото Александры Афанасьевой-Шевчук, которая чудом выжила после страшного ДТП в 2013 году. Актриса, которая зрителю запомнилась по сериалу «Монтекристо» и «Исцеление любовью», чудом осталась жива.

При этом известно, что артистка частично потеряла память. Из-за сильных головных болей Александра вынуждена прекратить карьеру и работу в театре.

Сейчас Афанасьевой-Шевчук выглядит великолепно. В 2016 году она стала женой продюсера Дмитрия Гузеева. Пара воспитывает дочь. Актриса, котрой 42 года, хочет вернуться к своей творческой деятельности. Она публикует время от времени портфолио с эпизодами своих киноработ и уверенно говорит о готовности к съемкам.