Юлия Высоцкая опубликовала фото без ретуши и столкнулась с волной критики

Юлия Высоцкая опубликовала новый снимок в полный рост, на которой позирует в короткой юбке и сапогах. Фото не было отретушировано: ведущая не захотела дряблую кожу на локтях и коленях. Поклонникам кадр не понравился.

Подписчики подвергли хейту и критике снимок. Но некоторые вступились за актрису. Сама Юлия была ошарашена такой реакцией на новую публикацию. Ведущая решила обратиться ко всем критикам:

Да, не аппетитная блондинка с формами, знаю прекрасно, сколько мне лет, вы тоже знаете. Неужели соцсети нужны для того, чтобы обсуждать и осуждать?

Также знаменитость добавила, что не будет меняться в угоду публике - набирать вес или менять одежду.