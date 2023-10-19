«Газманов негодует!»: Певец SHAMAN сместил народного артиста России с пьедестала почета

В последние годы народный артист России Олег Газманов ставал лидером годового рейтинга самых популярных в отечественном шоу-бизнесе артистов. Однако предпочтения россиян в этом году изменились.

Участники опроса пальму первенства отдали молодому исполнителю-патриоту Ярославу Дронову (певец SHAMAN). Он назван лучшим певцом по мнению 33% респондентов.

Наконец-то появился парень, который подвинул меня! Рад за него, рад, что является примером для всех юных артистов, – высказался Газманов.

Он добавил, что успех звезды связан с тем, что он "поет песни, которые сейчас необходимы людям".