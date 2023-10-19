«Я видел простреленные ею мишени»: Макаревич похвастался меткостью стрельбы жены-украинки

Знаменитый рок-музыкант, певец, продюсер и композитор Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории России) рассказал о жене-украинке, которая с пистолетом ходит по улицам Израиля. Эйнат Кляйн, по всей видимости, является источником гордости для супруга, который считает Израиль новой Родиной.

Хотя 69-летний иностранный агент пока что не желает защищать с оружием в руках страну, его 39-летняя супруга постоянно с собой имеет пистолет.

Как оказалось, женщина очень хорошо владеет оружием, хотя и является экскурсоводом.

«Видел простреленные ею мишени», – сообщил в социальной сети Макаревич*.