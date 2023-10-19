«Это отдельный вид искусства»: 36-летняя Оксана Акиньшина сразила снимком в кожаной мини-юбке

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«Это отдельный вид искусства»: 36-летняя Оксана Акиньшина сразила снимком в кожаной мини-юбке
Знаменитости
Источник фото: @akinshok2013

Оксана Акиньшина опубликовала новые снимки в элегантных осенних нарядах. Актриса сперва облачилась в водолазку, кожаную мини-юбку, с пальто, черные кожаные ботильоны на высоких каблуках.

Затем она сменила верхнюю одежду. Звезда надела длинное пальто, распустила длинные волосы, сделав легкий естественный макияж.
Фанаты высоко оценили внешний вид Акиньшиной. Они отметили, что 36-знаменитость имеет хорошую фигуру.
«Уютные образы вам очень к лицу»,
«Ямочки у Оксаны — это отдельный вид искусства»,
«Длинноногая и стройная»,
«Поделитесь своим секретом фигуры», — восхитились интернет-пользователи.

Источник фото: @akinshok2013

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Оксана Акиньшина
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