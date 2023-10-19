«Это отдельный вид искусства»: 36-летняя Оксана Акиньшина сразила снимком в кожаной мини-юбке

Оксана Акиньшина опубликовала новые снимки в элегантных осенних нарядах. Актриса сперва облачилась в водолазку, кожаную мини-юбку, с пальто, черные кожаные ботильоны на высоких каблуках.

Затем она сменила верхнюю одежду. Звезда надела длинное пальто, распустила длинные волосы, сделав легкий естественный макияж.

Фанаты высоко оценили внешний вид Акиньшиной. Они отметили, что 36-знаменитость имеет хорошую фигуру.