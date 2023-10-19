«Канает на кладбище»: Лере Кудрявцевой предрекли скорую смерть

Андрей Разин предрек скорую смерть Лере Кудрявцевой. А все из-за выигрыша в суде.

17 октября в столице проходил концерт в память Юрия Шатунова. Мероприятие разозлило продюсера, который начал угрожать звездам и пожелал артистам смерти. Он пообещал каждый день проклинать не только участников концерта, но и их родственников.

Также Разин обратился к Кудрявцевой. Теледива вела в тот вечер мероприятие. Он очень давно таит обиду на знаменитую блондинку. В прошлом ведущая выиграла у него суд. Андрей сообщил, что ее первую настигнет проклятие.

«Она суд у меня выиграла. 300 тысяч рублей. Сказал: «Если выиграешь суд, то сдохнешь». Пусть на кладбище канает», — заявил скандальный продюсер.