Малахов, Кудрявцева, Долина, Буланова: Страшная участь постигнет всех, кто выступил в Crocus City Hall 17 октября

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Малахов, Кудрявцева, Долина, Буланова: Страшная участь постигнет всех, кто выступил в Crocus City Hall 17 октября
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Источник фото: @malakhov007

Не успел пройти вечер памяти певца Юрия Шатунова, как продюсер Андрей Разин вышел в социальные сети с новыми проклятиями в адрес артистов, выступивших в Crocus City Hall.

17 октября 2023 года прошел концерт, посвященный 50-ти летию покойного солиста. С хитами артиста выступили отечественные звезды. Помимо ведущих Андрея Малахова и Леры Кудрявцевой, зрители увидели Игоря Крутого, певца SHAMAN, Дмитрия Маликова, Ларису Долину, Алсу, Хабиба, Татьяну Буланову и Миа Бойка. 

«С первого ноября будете каждую пятницу угадывать. Сперва буду говорить о бабушках, затем о родителях этого негодяя, который вышел на сцену, а затем о нем. Это всех участников постигнет, кто выступил в «Крокус Сити». Этот продажный концерт приговорен высшими силами» — сказал Разин в видео.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Юрий Шатунов, Андрей Разин
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