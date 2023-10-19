«Она возобновила концерты»: Иосиф Пригожин предрек Алле Пугачевой аншлаг в России

Иосиф Пригожин сообщил, что Алла Пугачева никогда не исчезнет из российского пространства, поскольку она - это не просто имя, а бренд. В 2023 году Примадонна, несмотря на эмиграцию, попала в ТОП-5 лучших отечественных артисток. Она уступила Ларисе Долиной, Анне Asti и Полине Гагариной.

Пригожин считает, что 74-летняя певица занимается детьми и не выступает, но если она решит вернуться на сцену – россияне пойдут на ее концерты.

Уверен, что, если объявят завтра, что она возобновила концерты, на нее пойдут люди. Пугачева на протяжении огромного количества лет здесь выступала, – сказал Пригожин.

Муж Валерии добавил, что Алла Борисовна является народной певицей, поэтому в РФ всегда будут интересоваться ее жизнью и любить в глубине души несмотря на то, кто и что думает.