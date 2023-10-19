«Проклятия Разина» начали действовать: с Татьяной Булановой случилась жуткая неприятность

В Москве на днях прошел концерт «Здесь был Юра!». Мероприятие было посвящено покойному Юрию Шатунову. В«Crocus City Hall» выступали многие артисты, в том числе Татьяна Буланова.
Несмотря на обвинения и угрозы Андрея Разина, певица вышла на сцену, исполнив хит «Вечер вдвоем». Именно во время выступления произошел неприятный инцидент. Татьяна едва не упала прямо со сцены.
Буланова запуталась в подоле платья и долго пыталась справиться с одеянием. В конце выступления она уходила со сцены, немного прихрамывая. К тому же, звезда сняла обувь с ноги, чтобы не упасть.
Поклонники отметили, что, возможно, это так действуют проклятия Андрея Разина.
Напомним, что ранее Андрей Разин назвал негодяями российских артистов, выступивших на концерте в «Crocus City Hall» в честь 50-летия Юрия Шатунова, и пообещал проклясть всех их и их семьи.
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