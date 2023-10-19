«У них не было другого выхода: друг Светланы Светличной рассказал правду, почему родня избавилась от актрисы

Близкий друг Светланы Светличной актер Иван Николаев в последние годы был рядом с актрисой. Он часто навещал ее дома. Мужчина развеял слухи, что родные избавились от артистки, поместив в стационар:

«У них другого выхода не было. Это все вранье, когда СМИ пишут, что родня хотела завладеть квартирой. Невестка Ольга является прекрасной женщиной, они держат под контролем всегда ситуацию. Светлана Афанасьевна - пожилой человек, публичность ей не нужна. Хорошо, что в последнее время нашла общий язык с внучкой и сыном Алексеем. Всегда ее поддерживал, когда ссорилась с близкими. Теперь в семье мир и покой. Мы виделись менее года назад в ее квартире. Она тогда меня не узнала хотя прежде много общались. Многие вещи не помнит…», - вспоминает друг Светличной.