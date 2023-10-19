«Умер мой любименький»: Татьяна Лазарева не может справиться с болью утраты

СМИ вчера сообщили о кончине Сергея Сивохо. Шоумен умер в больнице в Германии. Юморист много лет боролся с тяжелым заболеванием, а пеерд смертью у него началось заражение крови. Врачи, поняв, что шансов у 55-летней звезды КВН нет, решили его отключить от аппарата жизнеобеспечения.
Татьяна Лазарева* (иноагент в РФ), которая тесно дружила с Сивохо, не может справиться с болью утраты.
«Он не выдержал долгой борьбы с болью, умер любименький дружок. Покойся с миром, этот мир всегда был в тебе, как твоя любовь к нему. Самый добрый из моих друзей. Соболезнования близким и нам, у которых он только в памяти. Ее так много! Сережа, не отпущу никуда, всегда со мной будешь», — пишет Лазарева.