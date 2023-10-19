«Все очень плохо»: Сбежавшей в Прибалтику Вере Брежневой прилетел бумеранг

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«Все очень плохо»: Сбежавшей в Прибалтику Вере Брежневой прилетел бумеранг
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Источник фото: @ververa

О романе Константина Меладзе и Веры Брежневой стало известно в 2014 году. Продюсер оставил жену и троих детей ради участницы «ВИА Гра».

С женой композитор прожил более 19 лет, но Яна, когда узнала об измене, не смогла простить. По словам женщины, Меладзе, будучи в браке, изменял ей с блондинкой. Вера тоже была несвободна - она была супругой олигарха Михаила Кипермана, отца младшей дочери Сары. 

Через два года пара расписалась в курортном итальянском городе Форте-деи-Марми. Однако пользователи уверены, что к Брежневой прилетел бумеранг, поскольку ее жизнь после развода изменилась не в лучшую сторону.

У Брежневой с работой все очень плохо. Есть редкие выступления в Прибалтике. Она принципиально не поет на русском, поэтому записала несколько композиций на украинском языке, но успеха нет. Расстались они чуть ли не врагами. Меладзе с Верой больше работать не намерен. Песни свои запрещать петь не стал, но новых не напишет, - говорит источник, близко знакомый с экс-супругами.

Источник фото: @ververa

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Вера Брежнева, Константин Меладзе
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