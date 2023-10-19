«Забыл, где спрятал бриллианты»: Дмитрий Нагиев после страшного ДТП потерял память

Телеканал СТС в настоящее время снимает «Кто быстрее?». По сюжету фильма, главные герои отправляются на юг для того, чтобы найти бриллианты стоимостью 1 миллиард рублей.

В восьмисерийной комедии задействованы актеры Дмитрий Нагиев, Анна Банщикова, Ольга Медынич. Экс-заключенный Кекчуп (герой Дмитрия Нагиева) после страшной аварии забыл, где он спрятал бриллианты, поэтому немедленно отправляется на их поиски. В погоню вместе с ним отправляются 9 человек, которым Кекчуп рассказал о драгоценностях перед тем, как потерять сознание.

Для съемок выбрали Петербург. Режиссерами нового проекта стали Анастасия и Иван Снежкины. В ленте есть много трюков, к примеру прыжок с моста, падение авто с обрыва, погони на катерах и мотоциклах, таран поездом транспорта.