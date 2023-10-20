«Ее звали Маша»: Распутина поплатилась за свои скандальные заявления

Image 16+
«Ее звали Маша»: Распутина поплатилась за свои скандальные заявления
Знаменитости
Источник фото: @masharasputina_official

Стал известен состав жюри «Суперстара!» для звезд, популярных в 80-е, 90-е и нулевые годы. Как выяснилось, в новом сезоне Машу Распутину заменит Наташа Королева. Всего примут участие десять артистов: Алексей Глызин, Кай Метов, Феликс Царикати, Игорь Наджиев, Екатерина Суржикова, а также Алексей Гоман, Лика Стар, Татьяна Маркова, Лариса Черникова, Анастасия Макаревич.

Каждый эфир посвящен той или иной теме. Со второго выпуска программу покинет один участник. Только единажды жюри сможет «спасти» одного.

Судьи проекта - Стас Пьеха, Сергей Соседов, Лера Кудрявцева. Причиной «отставки» Маши Распутиной стали ее скандальные заявления об участниках и поклонниках шоу.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
«Ее звали Маша»: Распутина поплатилась за свои скандальные заявления

Сегодня, 20:41

«Загорелый и счастливый»: Максим Галкин опубликовал новое видео с острова Афродиты

Сегодня, 19:26

«Слишком долго молчал»: Заявление Дмитрия Нагиева повергло россиян в ступор

Сегодня, 17:38

«Хорошего понемногу»: Павел Прилучный не взял детей от Муцениеце на отдых в Дубай

Сегодня, 15:01

 «Тоже напридумывали!»: Дочь Юдашкина раскрыла правду о появлении Пугачевой на похоронах модельера

Сегодня, 12:29

«Вы наверное не догоняете»: Бородина поставила на место обнаглевших поклонников

Сегодня, 11:55

Без трусов и с голой грудью: Дезкие фото Ольги Серябкиной наделали шума в соцсети

Сегодня, 11:46

«Жаркая осень»: Анна Семенович в откровенном купальнике блеснула пышными формами в бассейне

Сегодня, 11:22

«На меня кто-то наблевал»: Глюкоза вышла на связь после ракетного обстрела сектора Газа

Сегодня, 11:18

Похудела на 46 килограммов: Выяснилось, что случилось с актрисой Еленой Степаненко и куда она пропала

Сегодня, 08:25

Нетребко, Арбенина, «Сплин»: российские артисты пострадали из-за своей политической позиции

Сегодня, 00:05

«Хреново...Приходила на могилы»: Алла Пугачева мучится за рубежом из-за розлуки с Россией

Вчера, 22:37

«Пускай войны закончатся»: Светлана Лобода произвела фурор в Сети новым фото

Вчера, 22:30

«Боже, что у вас в голове»: Екатерина Варнава напугала поклонников лицом без макияжа и с прыщами

Вчера, 20:26

«Это отдельный вид искусства»: 36-летняя Оксана Акиньшина сразила снимком в кожаной мини-юбке

Вчера, 17:00

«Канает на кладбище»: Лере Кудрявцевой предрекли скорую смерть

Вчера, 13:58

«Я видел простреленные ею мишени»: Макаревич похвастался меткостью стрельбы жены-украинки

Вчера, 13:06

«У них не было другого выхода: друг Светланы Светличной рассказал правду, почему родня избавилась от актрисы

Вчера, 12:05

«Проклятия Разина» начали действовать: с Татьяной Булановой случилась жуткая неприятность

Вчера, 11:26

«Умер мой любименький»: Татьяна Лазарева не может справиться с болью утраты

Вчера, 10:55

Новости партнеров
https://informing.ru/2023/10/20/ee-zvali-masha-rasputina-poplatilas-za-svoi-skandalnye-zajavlenija.html
Информационное агентство «Informing»
Контакты:
Адрес: Маршала Жукова проспект, 5 400012 Волгоград,
Электронная почта: informing.ru@yandex.ru
https://informing.ru/templates/NetNews/img/NewLogo.png