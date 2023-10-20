«Ее звали Маша»: Распутина поплатилась за свои скандальные заявления

Стал известен состав жюри «Суперстара!» для звезд, популярных в 80-е, 90-е и нулевые годы. Как выяснилось, в новом сезоне Машу Распутину заменит Наташа Королева. Всего примут участие десять артистов: Алексей Глызин, Кай Метов, Феликс Царикати, Игорь Наджиев, Екатерина Суржикова, а также Алексей Гоман, Лика Стар, Татьяна Маркова, Лариса Черникова, Анастасия Макаревич.

Каждый эфир посвящен той или иной теме. Со второго выпуска программу покинет один участник. Только единажды жюри сможет «спасти» одного.

Судьи проекта - Стас Пьеха, Сергей Соседов, Лера Кудрявцева. Причиной «отставки» Маши Распутиной стали ее скандальные заявления об участниках и поклонниках шоу.