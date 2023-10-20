«Ее звали Маша»: Распутина поплатилась за свои скандальные заявления

Стал известен состав жюри «Суперстара!» для звезд, популярных в 80-е, 90-е и нулевые годы. Как выяснилось, в новом сезоне Машу Распутину заменит Наташа Королева. Всего примут участие десять артистов: Алексей Глызин, Кай Метов, Феликс Царикати, Игорь Наджиев, Екатерина Суржикова, а также Алексей Гоман, Лика Стар, Татьяна Маркова, Лариса Черникова, Анастасия Макаревич.
Судьи проекта - Стас Пьеха, Сергей Соседов, Лера Кудрявцева. Причиной «отставки» Маши Распутиной стали ее скандальные заявления об участниках и поклонниках шоу.