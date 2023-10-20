«Я жесток»: Владимир Соловьев поставил на место своих злопыхателей

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«Я жесток»: Владимир Соловьев поставил на место своих злопыхателей
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Источник фото: @vrsoloviev

20 октября 2023 года Владимир Соловьев отмечает свой 60-летний юбилей. В честь дня рождения коллеги журналиста поздравили его, оставив много тетлых слов. Ведущий, пользуясь моментом, сказал, что если к нему человек относится по-доброму, он ответит тем же. При этом Соловьев не терпит в свой адрес груботь и хамство. Он найдет, что сказать злопыхателям.

Да, я очень резкий. Спасибо маме за то, что не всегда ругаю всех. Однако когда нужно, то могу срезать! Я много лет заводами владел, плохому человеку могу хорошо объяснить его место. С хорошими хороший, с плохими я жесток, - отметил Владимир.

Однако, несмотря на свой твердый характер, коллеги Соловьева считают его добрым человеком, с которого необходимо брать пример.

Напомним, что Соловьев попал под персональные санкции Евросоюза после начала СВО. В обосновании говорилось, что журналист «известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства, а следовательно, несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». В марте 2022 года власти в Италии арестовали две виллы Соловьева на озере Комо.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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