«Ноги тяжелые, тело худое»: пользователи высмеяли новое видео танцующей Муцениеце

Агата Муцениеце ради стройности усиленно работает над собой. Актриса регулярно посещает спортзал и придерживается диеты. Сегодня она опубликовала видео, на котором предстала в обтягивающем костюме. Поклонники оказались благосклоннее. Они похвалили фигуру звезды, отметив, что Агата не выглядит, как мать 2-х детей.

«Агата хорошо выглядит, а фигура топ».

Однако нашлись и те, кто захотел подколоть знаменитость.

«Агата, у вас ноги тяжелые, как два бочонка. Тело худое, а ноги нет»;

«Почитаешь комментарии некоторых «особ», и в диком шоке. Зависть у людей, диванные критики!», — пишут под роликом фанаты.