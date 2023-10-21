40-летняя Светлана Ходченкова взбудоражила публику откровенным фото, оголившись в лесу

Светлана Ходченкова вышла на связь с фанатами. Актриса отдохнула за городом и насладилась природой. Также она поделись новой фотографией, взбудоражив поклонников.

Артистка оголилась в лесу, прикрывшись слегка длинным серым вязанным пледом. Как отметили подписчики, издалека Светлана напоминает им лесную нимфу. Некоторые были обеспокоены здоровьем знаменитости, поскольку погода не очень теплая.

К слову, 40-летняя Ходченкова не в первый раз эпатирует интернет-пользователей пикантными снимками. Звезда занимается регулярно стрип-пластикой и публикует фотографии, демонстрируя свою точеную фигуру у шеста.

Киноактриса не так давно примерила огромные шпильки, продемонстрировав отличную растяжку и разместив кадры с тренировки в Сети.