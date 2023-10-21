40-летняя Светлана Ходченкова взбудоражила публику откровенным фото, оголившись в лесу

Светлана Ходченкова вышла на связь с фанатами. Актриса отдохнула за городом и насладилась природой. Также она поделись новой фотографией, взбудоражив поклонников.
Артистка оголилась в лесу, прикрывшись слегка длинным серым вязанным пледом. Как отметили подписчики, издалека Светлана напоминает им лесную нимфу. Некоторые были обеспокоены здоровьем знаменитости, поскольку погода не очень теплая.
Киноактриса не так давно примерила огромные шпильки, продемонстрировав отличную растяжку и разместив кадры с тренировки в Сети.