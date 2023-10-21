Дружбе пришел конец: Вайкуле игронирует Пугачеву, прячущуюся от обстрелов в бомбоубежище

Лайма Вайкуле всегда выказывает неприязнь к российской власти. При этом начавшиеся боевые действия между Палестиной и Израилем артистка комментировать не стала.

Пользователи удивлены тем, что начало войны певицей, которая позиционирует себя как миротворец, осталось без внимания.

Лайма упорно молчит, хотя там живет Алла Борисовна, дружбу с которой Вайкуле всегда подчеркивает.

После начала боевых действий латвийская исполнительница ничего не сделала для своей подружки. Пугачева, которая оказалась брошена мужем, уехавшим на гастроли, остается с двумя детьми в воюющей стране, рискуя своей жизнью. Однако приглашения приехать в Юрмалу Примадонне до сих пор так и не последовало.