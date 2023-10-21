Дружбе пришел конец: Вайкуле игронирует Пугачеву, прячущуюся от обстрелов в бомбоубежище

Лайма Вайкуле всегда выказывает неприязнь к российской власти. При этом начавшиеся боевые действия между Палестиной и Израилем артистка комментировать не стала.
Пользователи удивлены тем, что начало войны певицей, которая позиционирует себя как миротворец, осталось без внимания.
После начала боевых действий латвийская исполнительница ничего не сделала для своей подружки. Пугачева, которая оказалась брошена мужем, уехавшим на гастроли, остается с двумя детьми в воюющей стране, рискуя своей жизнью. Однако приглашения приехать в Юрмалу Примадонне до сих пор так и не последовало.