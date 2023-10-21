«Из машины вылезала с большим трудом»: Алла Пугачева напугала соседей болезненным видом

Жители подмосковной деревни Грязь рассказали об Алле Пугачевой и ее семье. По словам соседей, до того, как уехать за рубеж, у Примадонны были серьезные проблемы со здоровьем.

«Она из машины вылезала с большим трудом. Удивлялись, как по сцене скачет? Хотя она могла тогда себя плохо чувствовать или радикулит с артритом обострились», — вспоминают местные жители.

Впрочем, к Примадонне соседи относятся тепло. Они говорят, что звезды вели себя доброжелательно, со всеми здоровались, хотя близко с другими жителями не общались.

Также Пугачева никогда не скупилась. Она, как и другие, приносила на детскую площадку дорогие игрушки, которые не подходили ее детям по возрасту.