«Из машины вылезала с большим трудом»: Алла Пугачева напугала соседей болезненным видом

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«Из машины вылезала с большим трудом»: Алла Пугачева напугала соседей болезненным видом
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Источник фото: @alla_orfey

Жители подмосковной деревни Грязь рассказали об Алле Пугачевой и ее семье. По словам соседей, до того, как уехать за рубеж, у Примадонны были серьезные проблемы со здоровьем.

«Она из машины вылезала с большим трудом. Удивлялись, как по сцене скачет? Хотя она могла тогда себя плохо чувствовать или радикулит с артритом обострились», — вспоминают местные жители.

Впрочем, к Примадонне соседи относятся тепло. Они говорят, что звезды вели себя доброжелательно, со всеми здоровались, хотя близко с другими жителями не общались.

Также Пугачева никогда не скупилась. Она, как и другие, приносила на детскую площадку дорогие игрушки, которые не подходили ее детям по возрасту.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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