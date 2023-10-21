«Неожиданный поворот»: Рассекречена личность молодого любовника певицы Лолиты

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«Неожиданный поворот»: Рассекречена личность молодого любовника певицы Лолиты
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Источник фото: @lolitamilyavskaya

Лолита Милявская не афиширует личную жизнь. После скандала с последним мужем певица тщательно скрывает свои отношения. Общественность только догадывается, есть ли у звезды или она одинока. 

В 2021 году звезда начала сотрудничество с Коста Лакоста (Константин Бондаренко). Публика заподозрила артистов в романе.

Они спели в дуэте хит «По-другому», выступив на «Песне года».

Несмотря на разницу в возрасте (целых 34 года), они часто выходили в свет в обществе друг друга.

Сама певица говорила, что между ними только дружба, однако накануне Наташа Гасанханова в интервью на YouTube рассказала правду. «Знаешь, кто ее парень был? Коста Лакоста. Они встречались, конечно она за молодежь. Лолита наша женщина», - сказала блогер.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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