«Поедал взглядом»: Михаил Тройник не мог оторвать глаз от глубокого декольте Юлии Пересильд

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«Поедал взглядом»: Михаил Тройник не мог оторвать глаз от глубокого декольте Юлии Пересильд
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Источник фото: @juliaperesild

Юлия Пересильд роман с Михаилом Тройником долго скрывала от посторонних глаз. Вчера вечером влюбленные появились в столичном кинотеатре «Каро Октябрь». Там проходила премьера «Императриц».

Возлюбленные все время держались за руки и обменивались взглядами.

Юлия одела  черный брючный костюм с глубоким декольте, а ее спутник - классический пиджак и белую рубашку.

Вместе с Пересильд появилась на красной дорожке ее дочь Мария. Девочке исполнилось 10 лет.

Отметим, что звезда познакомилось с Михаилом на съемках «Вызова». Тройника актриса называет своей поддержкой и опорой, хотя о свадьбе пока что речи не идет.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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