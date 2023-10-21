«Поедал взглядом»: Михаил Тройник не мог оторвать глаз от глубокого декольте Юлии Пересильд

Юлия Пересильд роман с Михаилом Тройником долго скрывала от посторонних глаз. Вчера вечером влюбленные появились в столичном кинотеатре «Каро Октябрь». Там проходила премьера «Императриц».

Возлюбленные все время держались за руки и обменивались взглядами.

Юлия одела черный брючный костюм с глубоким декольте, а ее спутник - классический пиджак и белую рубашку.

Вместе с Пересильд появилась на красной дорожке ее дочь Мария. Девочке исполнилось 10 лет.

Отметим, что звезда познакомилось с Михаилом на съемках «Вызова». Тройника актриса называет своей поддержкой и опорой, хотя о свадьбе пока что речи не идет.