«Прощай, Арбенина!»: из афиш исчезл анонс концерта певицы в Новосибирске

Информация о концерте лидера рок- группы «Ночных снайперов» Дианы Арбениной, который должен был состояться в Новосибирске, исчезла с «Яндекс.Афиши» и «Касса.ру». Это произошло после многочисленных жалоб жителей.

Выступление певица было запланировано на 22 октября. За несколько дней до начала мероприятия анонсы о нем убрали из списка ожидаемых, несмотря на то, что официальной информации об отмене пока что не поступало.

По сведениям представителей «Кассы.ру», объявление решили снять, поскольку все билеты распроданы.

Напомним, граждане требовали отменить концерт Дианы Арбениной из-за ее гражданской позиции касательно СВО. Ранее выступление артистки отменили в Саратове и Республике Марий Эл.