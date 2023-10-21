«Прощай, Арбенина!»: из афиш исчезл анонс концерта певицы в Новосибирске

Информация о концерте лидера рок- группы «Ночных снайперов» Дианы Арбениной, который должен был состояться в Новосибирске, исчезла с «Яндекс.Афиши» и «Касса.ру». Это произошло после многочисленных жалоб жителей.
Выступление певица было запланировано на 22 октября. За несколько дней до начала мероприятия анонсы о нем убрали из списка ожидаемых, несмотря на то, что официальной информации об отмене пока что не поступало.
Напомним, граждане требовали отменить концерт Дианы Арбениной из-за ее гражданской позиции касательно СВО. Ранее выступление артистки отменили в Саратове и Республике Марий Эл.