«Российская рука до меня дотянулась»: Галкин пожаловался на очередной срыв концерта

Максим Галкин* (признан иноагентом) заявил, что «еврейская сторона» проявилась не вовремя. Шоумен, который в настоящее время гастролирует по Европе, пожаловался на проблемы в концертной деятельности.

Пародист с новой программой приехал на Кипре. В социальных сетях появились отрывки с выступления комика, которое прошло в Лимассоле. Артист пошутил про отмену концертов.

«Должен был выступить в Казахстане, однако недрогнувшая российская рука дотянулась до Алматы и Астаны», — сказал он.

Стоит отметить, что Галкин* запрещает поклонникам записывать его выступления, однако многие его шутки все равно становятся достоянием общественности.

*Физическое лицо, признанное иноагентом в РФ.